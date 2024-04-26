Международный телефонный код +7 закрепят в соглашении Казахстан и Россия

Астана планирует заключить с российской стороной межправсоглашение, посвященное телефонному коду в международном формате +7. Сейчас действует аналогичный документ, подписанный минсвязи.

Россия и Казахстан могут заключить межправсоглашение о применении международного кода телефона +7, рассказали в Минцифры РК.

"МЦРИАП (Минцифры – ред.) подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации""

– министерство

В ведомстве напомнили, что на 2024 год остается в силе соглашение, которое ранее подписали ведомства, отвечающие за связь.

Если российскую сторону устроит проект, то она выразит согласие нотой.

В Минцифры напомнили о том, что ранее в Казахстане мог смениться код. В 2021 году стране был выделен код +997. Однако оказалось, что переход на него будет сложен и с финансовой, и с технологической точки зрения. Помимо прочего, всем жителям страны придется заново вводить свои данные во всех приложениях и сервисах, где они зарегистрированы по номеру телефона, включая соцсети, госуслуги и банковские операции, и в ходе этого процесса едва ли удалось бы избежать технических проблем.

Поэтому Астана еще раз вышла на переговоры с Международным союзом электросвязи. По их итогам международный код Казахстана остался прежним – +7.