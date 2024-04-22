Картонные полицейские уберегут жителей Зеленокумска от телефонных мошенников

Изображения правоохранителей в полный рост разместили у банкоматов в Ставропольском крае. Они напоминают клиентам банков об опасности мошенников.

Картонные стражи порядка помогут жителям Зеленокумска не стать жертвами телефонного мошенничества, о новой мере профилактики пишут СМИ.

Изображения полицейских в человеческий рост ставят рядом с банкоматами. Они держат в руках предупреждение о том, что если кто-то требует отправить деньги на так называемый "безопасный счет", то это мошенники, передает "Это Кавказ".

Планируется, что такое напоминание в самый важный момент остановит потенциальную жертву от перевода, который лишит ее накоплений.