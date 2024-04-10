Масштабный обман ветеранов к 9 мая готовился на Ставрополье

Мошенники, выдавая себя за чиновников, готовились получить доступ к счетам ставропольских ветеранов. Они представлялись чиновниками и говорили, о том, что оформляют выплаты к празднику.

Ставропольские правоохранителе раскрыли масштабную мошенническую схему, по отъему денег у ветеранов. Суть схемы сводилась к получению доступа к банковским данным ветеранов под предлогом выплаты денег к празднику Дня победы.

«При этом решение требуют принять очень быстро, чтобы не дать опомниться – на сайтах указана финальная дата, до наступления которой якобы можно получить денежные средства, - добавили в ведомстве»

– ГУ МВД по Ставрополью

Как действует мошенническая схема

Мошенники, выдавая себя за официальных представителей, обращаются к ветеранам с предложением получения денежного вознаграждения или иных льгот к 9 мая. Для этого требуется ввести данные банковской карты на специально подготовленном сайте. После этого мошенники получают доступ к средствам на карте ветерана, оставляя его без денежных средств.

Министерство внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу призывает всех жителей края быть крайне бдительными и осторожными. Необходимо помнить, что никакие официальные учреждения не требуют ввода банковских данных через интернет или по телефону. В случае сомнений в подлинности предложения, следует обратиться в компетентные органы для проверки информации.