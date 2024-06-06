Вестник Кавказа

Россияне продолжают работать в отпуске – опрос

Россияне продолжают работать в отпуске – опрос
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проведенный в России опрос показал, что многие сотрудники даже во время отпуска так или иначе продолжают работать. Совсем отключаются от работы только 26% россиян.

Отпуск - не повод перестать работать, следует из результатов совместного опроса "Туту" и "Нетологии".

Не работают во время отдыха лишь 26% россиян, регулярно проверяют рабочие чаты и рабочую почту 23% опрошенных, а 44% из отпуска отвечают на срочные запросы коллег. Кроме того, 7% россиян в отпуске продолжают работать ежедневно в обычном режиме.

Выяснилось, что 16% россиян не расстаются с ноутбуком в отпуске, однако большинство (54%) все же оставляют ноутбук дома, выезжая на отдых.

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