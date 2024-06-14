Вестник Кавказа

Ипотека от Сбера стала дороже

Ипотека от Сбера стала дороже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы Сбербанк с сегодняшнего дня повышает ставки по базовым ипотечным программам – теперь минимальный размер ставки составит 19,5%.

Ипотека от Сбербанка с сегодняшнего дня, 2 июля, стала дороже - банк повышает ставки по базовым ипотечным программам, теперь минимальная ставка по ипотеке составит от 19,5% годовых, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"С 2 июля Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,3 п. п. Изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой"

- Сбербанк

Минимальные ставки по базовым программам на "Домклик" для ипотечных заемщиков на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования теперь стартуют от 19,5%, ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю еще дороже - от 19,8%.

Строительство гаража, кладовой или покупка машино-места за ипотечный кредит стартует от 20%, а кредит по программе "Коммерческая ипотека" - от 21%.

Ставка по ранее заключенным кредитным договорам меняться не будет, заверили в банке.

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