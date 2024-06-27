Вестник Кавказа

В горах Сочи найден с травмами турист, пропавший накануне

В горах Сочи найден с травмами турист, пропавший накануне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня сотрудники МЧС смогли обнаружить в горах Сочи туриста, который накануне обратился за помощью. Мужчина травмирован, операция по спуску туриста с горы займет несколько часов.

В горах Сочи спасателями во вторник был найден турист, пропавший накануне - мужчина заблудился и вызвал помощь.

"Спасатели ЮРПСО МЧС России обнаружили пропавшего мужчину. Он находился на склоне хребта Алек"

– МЧС региона

Турист травмировал ногу, спасатели эвакуируют его с горы на носилках. По оценкам специалистов, операция по снятию туриста с горы продлится около трех часов. Затем мужчина будет передан медикам.

Поисковая операция началась накануне вечером, когда спасатели получили сигнал от путешественника - мужчина сообщил, что заблудился и назвал свои координаты, после чего связь прервалась. Обнаружить туриста удалось только сегодня днем.

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