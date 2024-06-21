Спасение туристов в КБР: альпинистов спустили с перевала Терсколак

Спасатели помогли туристам из Москвы, попавшим в сложную ситуацию на перевале Терсколак в Кабардино-Балкарии. Четыре альпиниста нуждались в помощи из-за непогоды.

Приехавших из Москвы туристов спасли высокогорные спасатели в КБР, видео операции опубликовано в Telegram-канале республиканского МЧС.

Накануне, незадолго до семи часов вечера, был получен сигнал о том, что группа из четырех человек, которая заранее зарегистрировалась в МЧС, находясь на перевале Терсколак, на высоте 3,4 тыс м, запросила спасателей о помощи, которая им понадобилась из-за серьезного ухудшения погоды.

К туристам отправились спасатели Эльбрусского высокогорного отряда.

"В условиях камнепада, обледенения и крутизны склонов специалисты пошли на поиски альпинистов по маршруту"

– спасатели

При этом они решили вести поиск, разбившись на две группы. Первая пошла под вершину, вторая – в обход по маршруту 1-Б. В итоге альпинисты были найдены, их напоили чаем.

Когда взошло солнце, специалисты, используя страховочную станцию, подняли туристов на вершину. Затем, вместе с ними преодолев перевал, они коротким путем доставили их на поляну Азау.

В общей сложности операция продолжалась свыше 16 часов.