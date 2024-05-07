Вестник Кавказа

На Эльбрусе погиб альпинист из Рязани - МЧС России

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня при восхождении на Эльбрус стало плохо альпинисту. Спасатели прибыли на вызов, но мужчина уже скончался. Его тело спустили со склона. Причиной смерти альпиниста мог стать сердечный приступ.

У туриста на склоне Эльбруса ухудшилось состояние здоровья, на вызов прибыли спасатели, но мужчина был уже мертв. Тело эвакуировали тело со склона.

В МЧС сегодня в 12.40 поступил вызов со склона Эльбруса от зарегистрированной группы альпинистов. В состав группы входили три человека, одному из них - мужчине 1965 года рождения - стало плохо на высоте 4700 метров.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ в составе из 8 человек и 2 единиц техники оперативно прибыли на место, но спасти туриста не удалось - спасатели констатировали смерть. По всей вероятности, причиной смерти альпиниста, приехавшего покорять горную вершину из Рязанской области, произошел сердечный приступ.

К 14.20 работы были завершены, тело погибшего спустили на поляну Азау, оно было передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2100 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Единый&quot; билет на горные курорты Северного Кавказа будет действовать с 30 июня

"Единый" билет на горные курорты Северного Кавказа будет действовать с 30 июня

Кабардино-Балкария нарастила турпоток на 22%

Кабардино-Балкария нарастила турпоток на 22%

Всероссийский фестиваль в КБР определит лучшего скалолаза России

Всероссийский фестиваль в КБР определит лучшего скалолаза России

Эльбрус улучшат за 53 млрд рублей

Эльбрус улучшат за 53 млрд рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы