На Эльбрусе погиб альпинист из Рязани - МЧС России

Сегодня при восхождении на Эльбрус стало плохо альпинисту. Спасатели прибыли на вызов, но мужчина уже скончался. Его тело спустили со склона. Причиной смерти альпиниста мог стать сердечный приступ.

У туриста на склоне Эльбруса ухудшилось состояние здоровья, на вызов прибыли спасатели, но мужчина был уже мертв. Тело эвакуировали тело со склона.

В МЧС сегодня в 12.40 поступил вызов со склона Эльбруса от зарегистрированной группы альпинистов. В состав группы входили три человека, одному из них - мужчине 1965 года рождения - стало плохо на высоте 4700 метров.

Сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ в составе из 8 человек и 2 единиц техники оперативно прибыли на место, но спасти туриста не удалось - спасатели констатировали смерть. По всей вероятности, причиной смерти альпиниста, приехавшего покорять горную вершину из Рязанской области, произошел сердечный приступ.

К 14.20 работы были завершены, тело погибшего спустили на поляну Азау, оно было передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов.