Альпиниста из Иркутска эвакуировали с Эльбруса

Помощь спасателей понадобилась приехавшему из Сибири альпинисту во время восхождения на Эльбрус. Спасательная операция длилась около двух часов.

Альпиниста спасли сегодня на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает МЧС по республике.

Сигнал о ЧП был получен сегодня в 11.15 мск. Сообщалось, что во время восхождения группы из десяти человек одному из них потребовалась помощь.

Мужчина приехал из Иркутска. Когда он вместе с другими спортсменами добрался до высоты 5 тыс м, у него началась горная болезнь.

Группа была зарегистрирована в МЧС. Получив просьбу о помощи, спасатели сразу же отправились на место событий.

К 13.15 мск спасение альпиниста было завершено. На пятитысячной высоте специалисты МЧС нашли спортсмена. Он страдал от симптомов горной болезни. Мужчину доставили на поляну Азау, где его уже ждали врачи.