Пропавших на Эльбрусе туристов спасли. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России.
Потерявшихся туристов из Москвы спасли на Эльбрусе. Сейчас они находятся в базовом лагере.
«По состоянию на 19:00 4 мая поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Группа туристов, состоящая из двух человек, была эвакуирована на высоту 3,8 тыс. м к своему палаточному лагерю. От дальнейшей медицинской помощи они отказались»
– пресс-служба МЧС России
Когда стало известно, что два человека пропали на Эльбрусе, спасатели сразу же вышли на их поиски. Несмотря на сложные погодные условия и опасность для своей жизни, они не остановились ни на секунду. Благодаря слаженной работе команды и профессионализму каждого спасателя, удалось быстро обнаружить пропавших и оказать им необходимую помощь.