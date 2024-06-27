Военный вертолет рухнул в Грузии

В Грузии разбился военный вертолет. Инцидент произошел в Болнисском муниципалитете. МВД республики пока не прокомментировало информацию.

В одном из регионов Грузии разбился военный вертолет, есть погибшие, передает телекомпания «Мтавари архи».

Там заявили, что инцидент произошел в населенном пункте Дисвели в Болнисском муниципалитете. Другие подробности пока не раскрыты.

Кроме того, министерство внутренних дел страны не прокомментировала данную информацию.

Помощник мэра муниципалитета Зураб Шаинидзе добавил, что в результате падения вертолета погиб один пилот.