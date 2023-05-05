Вестник Кавказа

Обстановка на Верхнем Ларсе – скопилось 470 грузовиков

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии открыт, движение разрешено для легковых и большегрузных автомобилей. В очереди скопилось около 500 грузовиков.

Верхний Ларс на 1 июля открыт, при этом сохраняется очередь из большегрузов, рассказал заместитель представителя правительства Северной Осетии Русланбек Икаев.

"В настоящее время движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов автотранспортных средств. Скопление большегрузного транспорта на дорогах республики составляет 470 единиц - на стоянках расположено 417 единиц"

– Русланбек Икаев

Верхний Ларс – пункт пропуска, который необходимо пройти, пересекая границу России и Грузии. КПП расположен на единственной сухопутной трассе, соединяющей два государства.

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