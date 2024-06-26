Евро-2024: Франция отправила Бельгию домой

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Франция победила Бельгию со счетом 1:0. Сборная Бельгии покидает первенство.
В Дюссельдорфе завершилась встреча 1/8 финала футбольного европейского первенства между сборными Франции и Бельгии.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французов. Все решил автогол защитника бельгийской команды Яна Вертонгена на 85-й минуте.
Таким образом, подопечные Дидье Дешама проходят в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары Португалия-Словения. Бельгия покидает Евро-2024.