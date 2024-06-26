Вестник Кавказа

Евро-2024: Франция отправила Бельгию домой

Евро-2024: Франция отправила Бельгию домой
© Фото: официальный сайт УЕФА
В матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Франция победила Бельгию со счетом 1:0. Сборная Бельгии покидает первенство.

В Дюссельдорфе завершилась встреча 1/8 финала футбольного европейского первенства между сборными Франции и Бельгии.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французов. Все решил автогол защитника бельгийской команды Яна Вертонгена на 85-й минуте.

Таким образом, подопечные Дидье Дешама проходят в четвертьфинал, где встретятся с победителем пары Португалия-Словения. Бельгия покидает Евро-2024.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
3290 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Евро 2024: Итоги предварительного этапа

Евро 2024: Итоги предварительного этапа

Евро-2024: Австрия победила Нидерланды, Франция и Польша сыграли вничью

Евро-2024: Австрия победила Нидерланды, Франция и Польша сыграли вничью

Франция-Нидерланды: разочарование Евро-2024

Франция-Нидерланды: разочарование Евро-2024

Евро-2024: за кого болеют армяне?

Евро-2024: за кого болеют армяне?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы