Экс-главу Минобразования осудили в Ингушетии

Верховный суд Ингушетии не стал пересматривать приговор бывшему главе Минобразования республики. Об этом рассказал представитель ВС.
"В декабре 2018 года фигурант, являясь министром образования и науки Ингушетии подписал финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО "Аликом ИНК" было перечислено более 36, 7 млн рублей за компьютерное оборудование для оснащения детского технопарка "Кванториум"
– пресс-служба суда
При этом компания поставила оборудование не в полном объеме.
По данному факту было заведено уголовное дело.
Магаcский районный суд приговорил бывшего руководителя ведомства к 3-летнему заключению с условно с испытательным сроком 3 года.
Защита обжаловала вердикт, однако ВС республики решил оставить приговор без изменений.