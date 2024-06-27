Вестник Кавказа

Экс-главу Минобразования осудили в Ингушетии

Экс-главу Минобразования осудили в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВС Ингушетии сохранил приговор в отношении экс-министра образования. Ранее суд назначил ему наказание в виде 3-летнего лишения свободы.

Верховный суд Ингушетии не стал пересматривать приговор бывшему главе Минобразования республики. Об этом рассказал представитель ВС.

"В декабре 2018 года фигурант, являясь министром образования и науки Ингушетии подписал финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО "Аликом ИНК" было перечислено более 36, 7 млн рублей за компьютерное оборудование для оснащения детского технопарка "Кванториум"

– пресс-служба суда

При этом компания поставила оборудование не в полном объеме.

По данному факту было заведено уголовное дело.

Магаcский районный суд приговорил бывшего руководителя ведомства к 3-летнему заключению с условно с испытательным сроком 3 года.

Защита обжаловала вердикт, однако ВС республики решил оставить приговор без изменений.

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