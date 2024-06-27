На Волгоград идет мощный ураган

В скором времени в Волгоградской области ожидается ураган – непогода принесет с собой мощные ливни, грозы, град и сильный ветер, предупреждают спасатели.

Ближе к вечеру сегодня в Волгоградской области ожидается настоящий погодный армагеддон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону

"По данным Волгоградского ЦГМС, до конца суток 3 июля и в течение суток 4 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются... сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с"

- МЧС по Волгоградской области

Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности и по возможности не выезжать на личном транспорте, а лучше вообще не выходить из дома, передает "Интерфакс".