Грозы и ливни продолжатся на Северном Кавказе

Грозы, ливни и град не спешат покидать республики Северного Кавказа. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия прогнозируются до пятницы.28 июня.
«27 июня в Ставропольском крае и Дагестане ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. 27−28 июня в Карачаево-Черкесии, 27 ночью и утром 28 июня в Кабардино-Балкарии, 28−29 июня в Ингушетии, Чеченской Республике сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с»
– Гидрометцентр России
Спасатели советуют для минимизации рисков, связанных с ливнями и грозами, соблюдать меры предосторожности. Важно избегать открытых пространств во время грозы, не находиться вблизи водоемов, а также обеспечить хорошую дренажную систему на территории частных домовладений.