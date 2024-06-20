Вестник Кавказа

Грозы и ливни продолжатся на Северном Кавказе

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В республиках СКФО продолжатся ливни, грозы и град. Это может привести авариям на энергообъектах.

Грозы, ливни и град не спешат покидать республики Северного Кавказа. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия прогнозируются до пятницы.28 июня.

 «27 июня в Ставропольском крае и Дагестане ожидается сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. 27−28 июня в Карачаево-Черкесии, 27 ночью и утром 28 июня в Кабардино-Балкарии, 28−29 июня в Ингушетии, Чеченской Республике сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с»

– Гидрометцентр России

Спасатели советуют для минимизации рисков, связанных с ливнями и грозами, соблюдать меры предосторожности. Важно избегать открытых пространств во время грозы, не находиться вблизи водоемов, а также обеспечить хорошую дренажную систему на территории частных домовладений.

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