Дожди превратили Махачкалу в Венецию

Центр Махачкалы подтопило после продолжительного ливня. Коммунальщики уже приступили к откачке воды. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии дагестанской столицы.

Центр Махачкалы затопило после продолжительных ливней, которые не спешат покидать дагестанскую столицу. Так, стало известно, что в большей степени подтопления затронули улицы Буйнакского, Коркмасова, и Бейбулатова. Отметим, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимо обновление систем дренажа, а также проведение регулярного технического обслуживания инженерных коммуникаций.

«В настоящее время идут работы по устранению последствий ливня. Проводится очистка ливневой канализации для устранения подтоплений»

– пресс-служба мэрии Махачкалы.

Ранее сообщалось о том, что в результате обрушившейся на СКФО непогоды пострадали населенные пункты не только в Дагестане, но также в Кабардино-Балкарии и Чечне.