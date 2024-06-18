Вестник Кавказа

Дожди превратили Махачкалу в Венецию

Дожди превратили Махачкалу в Венецию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Центр Махачкалы подтопило после продолжительного ливня. Коммунальщики уже приступили к откачке воды. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии дагестанской столицы.

Центр Махачкалы затопило после продолжительных ливней, которые не спешат покидать дагестанскую столицу. Так, стало известно, что в большей степени подтопления затронули улицы Буйнакского, Коркмасова, и Бейбулатова. Отметим, что для предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимо обновление систем дренажа, а также проведение регулярного технического обслуживания инженерных коммуникаций.

«В настоящее время идут работы по устранению последствий ливня. Проводится очистка ливневой канализации для устранения подтоплений»

– пресс-служба мэрии Махачкалы.

Ранее сообщалось о том, что в результате обрушившейся на СКФО непогоды пострадали населенные пункты не только в Дагестане, но также в Кабардино-Балкарии и Чечне.

 

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