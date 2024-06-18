Вестник Кавказа

Упавшее дерево оставило без газа пять сел в Дагестане

Упавшее дерево оставило без газа пять сел в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане временно остались без газа жители пяти населенных пунктов. Причина – рухнувшее на газопровод дерево.

В Дагестане пропало газоснабжение в пяти селах. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Там отметили, что газ пропал после падения дерева на газопровод.

"В населенном пункте Краснооктябрьское Кизлярского района в результате падения дерева был поврежден газопровод высокого давления d-159 мм, в зоне отключения 5 населенных пунктов"

– пресс-служба управления

Специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Их обещают выполнить сегодня к 18:00.

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