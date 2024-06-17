Вестник Кавказа

Особо охраняемой территорией на Каспии обзавелся Дагестан 

Особо охраняемой территорией на Каспии обзавелся Дагестан 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новая особо охраняемая территория появилась в Дагестане. Она расположена на берегу Каспийского моря в Карабудахкентском районе. 

Правительство Дагестана постановило выделить участок для образования новой особо охраняемой природной зоны.

Размер данной зоны составит свыше 28 га. Он будет располагаться возле села Зеленоморск Карабудахкентского района на берегу Каспия.

В постановлении говорится, что власти муниципального образования должны обеспечить порядок на выделенной кабинетом министров РД территории.

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