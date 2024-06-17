Особо охраняемой территорией на Каспии обзавелся Дагестан 

Новая особо охраняемая территория появилась в Дагестане. Она расположена на берегу Каспийского моря в Карабудахкентском районе.
Правительство Дагестана постановило выделить участок для образования новой особо охраняемой природной зоны.
Размер данной зоны составит свыше 28 га. Он будет располагаться возле села Зеленоморск Карабудахкентского района на берегу Каспия.
В постановлении говорится, что власти муниципального образования должны обеспечить порядок на выделенной кабинетом министров РД территории.