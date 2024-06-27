В МИД Армении подтвердили готовность к дипотношениям с Турцией

Армения готова наладить отношения с Турцией и установить с ней дипотношения, сообщил глава МИД республики. Он заметил, что между представителями двух стран сложился здоровый диалог.

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией. Такое заявление сделал 3 июля глава МИД республики, выступая на брифинге в Тбилиси.

"Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией и также установить дипломатические отношения. В связи с этим видением у нас также есть договоренности, мы продвигаемся вперед"

– Арарат Мирзоян

Он акцентировал внимание на том, что между странами сложился здоровый диалог.

"Мы знаем, что давно пора это (нормализовать отношения – прим. ред.) осуществить"

– глава армянского ведомства