Армения заявила о готовности к дипотношениям с Турцией

Глава армянского внешнеполитического ведомства заявил о том, что настало время установить дипломатические отношения с Турецкой Республикой. Кроме того, он высказался в поддержку открытия общей границы для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами.
«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы. У нас есть договоренности с Турцией о постепенном регулировании отношений, открытии границ для граждан третьих стран, а также для тех, кто имеет дипломатические паспорта»
– глава МИД Арарат Мирзоян
Министр подчеркнул, что настала пора реализовывать все достигнутые договоренности «на земле».
Установление дипломатических отношений между странами станет важным шагом к стабильности в регионе. Кроме того, это способствует развитию экономического сотрудничества, торговли, культурных обменов и туризма между двумя странами.