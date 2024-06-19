Армения заявила о готовности к дипотношениям с Турцией

Глава МИД Армении заявил о том, что Ереван готов наладить дипломатические отношения с Ереваном. Ранее об этом уже были договоренности и пришло время реализовывать все достигнутые договоренности «на земле».

Глава армянского внешнеполитического ведомства заявил о том, что настало время установить дипломатические отношения с Турецкой Республикой. Кроме того, он высказался в поддержку открытия общей границы для граждан третьих стран и лиц с диппаспортами.

«Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы. У нас есть договоренности с Турцией о постепенном регулировании отношений, открытии границ для граждан третьих стран, а также для тех, кто имеет дипломатические паспорта»

– глава МИД Арарат Мирзоян

Министр подчеркнул, что настала пора реализовывать все достигнутые договоренности «на земле».

Установление дипломатических отношений между странами станет важным шагом к стабильности в регионе. Кроме того, это способствует развитию экономического сотрудничества, торговли, культурных обменов и туризма между двумя странами.