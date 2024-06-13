Мария Захарова: Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией

Россия поддержит любую инициативу о восстановлении дипломатических отношений с Грузией, сообщила "Вестнику Кавказа" пресс-спикер МИД РФ Мария Захарова.

Россия приветствует предложения грузинских политиков о восстановлении дипломатических отношений с Грузией и готова к этой работе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа".

Напомним, председатель грузинской оппозиционной партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выступил с идеей о своевременности запуска процесса восстановления дипломатических отношений Грузии и России.

Мария Захарова прежде всего напомнила, что разрыв дипломатических отношений – наследие прежнего режима в Грузии. "Инициатором разрыва отношений с Грузией была не Россия, это произошло по инициативе режима Михаила Саакашвили. С тех пор восстановление двусторонних отношений обставлялось условиями, которые вступали в противоречие с существующими в регионе реалиями", - отметила она, добавив, что Москва уже соглашалась на мирные инициативы Тбилиси.

"Еще в 2012 году грузинские власти выступили с предложением о запуске процесса нормализации двусторонних отношений – и его тогда Россия сразу поддержала. Мы продолжаем считать, что восстановление дипломатических отношений отвечает интересам двух наших народов, связанных общей историей, культурой, тесными экономическими связями и миллионами нитей человеческих судеб", - подчеркнула дипломат.

"Поэтому мы поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую вами инициативу. Мы готовы идти по этому пути", - заключила Мария Захарова.