Мария Захарова: Россия с уважением относится к стремлению Турции в БРИКС

Спикер МИД России Мария Захарова по запросу "Вестника Кавказа" прокомментировала решение Турции интегрироваться в БРИКС и рассказала об итогах визита турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана в Москву и Нижний Новгород.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга приветствовала намерение Турции вступить в БРИКС, отвечая на вопрос о визите турецкого главы МИД Хакана Фидана в РФ 10-11 июня.



"Россия с уважением относится к суверенному стремлению Турции (и всех других государств) и заинтересованности в выстраивании системного взаимодействия с БРИКС. Объединение объективно приобретает вес, все больше единомышленников появляется у этой структуры, которые разделяют общий настрой на формирование более справедливой и равноправной всеобъемлющей архитектуры международного сотрудничества", – сказала она.



Дипломат отметила плодотворность поездки Хакана Фидана в РФ. "Визит министра иностранных дел Турции в Российскую Федерацию прошел насыщенно, плодотворно, состоялись встречи с политическим руководством России, с коллегами из министерств и ведомств, гость был принят президентом РФ", – сообщила Мария Захарова.

Отдельно она поведала о переговорах с Фиданом главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Турции прошли на полях заседания СМИД БРИКС, были затронуты актуальные аспекты международной повестки дня – и Ближний Восток, и ситуация в Северной Африке, и Закавказье, и Черноморский регион. Конечно, актуальные двусторонние вопросы тоже обсуждались, стороны затронули и торгово-экономическое взаимодействие", – перечислила официальный представитель МИД России.



Кроме того, Хакан Фидан наряду с другими министрами участвовал в одном из мероприятий БРИКС. "11 июня в Нижнем Новгороде он подключился к расширенной сессии в рамках совещания министров иностранных дел БРИКС с участием глав внешнеполитических ведомств государств глобального Юга и Востока и стран, председательствующих в региональных форматах сотрудничества", – заключила Мария Захарова.