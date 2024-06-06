Лавров и Фидан сверили часы в БРИКС

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан лично обсудили актуальные вопросы региональной политики и двусторонних отношений на полях министериала БРИКС в Нижнем Новгороде.

Турция еще на один шаг стала ближе к БРИКС. После объявления о намерении вступить в организацию глава МИД Хакан Фидан прибыл на министерскую встречу БРИКС в Нижний Новгород. Пользуясь моментом, он провел двустороннюю встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Решение мировых конфликтов, происходящих в соседних с Россией и Турцией регионах, остаются узловыми темами переговоров властей двух стран. Поэтому Лавров и Фидан уделили внимание положению дел на Ближнем Востоке, на Южном Кавказе и вокруг украинского кризиса. Позиции стран по трем темам не только пересекаются, но и в определенной мере совпадают.

"Были затронуты основные аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в Закавказье, а также на некоторых международных площадках. Сергей Викторович Лавров информировал турецкого коллегу о приоритетах российского председательства в БРИКС. Изложены принципиальные оценки Российской Федерации ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта"

- МИД РФ

Ближний Восток

На Ближнем Востоке оба государства выступают за скорейшее урегулирование палестино-израильского конфликта. И Россия, и Турция осуждают разрушение Газы и требуют создания независимой Палестины. При этом в своей антиизраильской риторике и действиях Анкара, конечно, выглядит на порядок жестче. Турция ввела торговое эмбарго против Израиля, а президент Реджеп Тайип Эрдоган от критики премьера Биньямина Нетаньяху перешел к прямым оскорблениям. Москва тоже недовольна массовой гибелью палестинцев, но старается не терять нити связей с израильским руководством, находящимся в немилости у Запада.

Южный Кавказ

По Южном Кавказу тоже серьезных разногласий нет. Россия и Турция поддерживают завершение нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - подписание ими мирного договора и делимитацию границ. РФ заинтересована в восстановлении турецко-армянских отношений. Кроме того, Анкара и Москва продвигают реализацию формулы "3+3" с целью открытия транспортных коммуникаций в регионе. Различие здесь лишь в том, что из-за политики Никола Пашиняна по евроинтеграции и заигрыванию с США Россия находится в сложных отношениях со своим союзником по ОДКБ. Турция тоже не заинтересована в усилении Запада в Армении, но, не будучи союзником Еревана, не вправе предъявлять ему претензии.

Украинский конфликт

Третий вопрос - Украина. Здесь Россия - сторона конфликта, а Турция придерживается нейтралитета. При этом в вопросах урегулирования позиции все равно совпадают. Президент России Владимир Путин не раз хвалил посреднические усилия Эрдогана и называл Стамбульский формат одной из удачных попыток завершить конфликт. Турция продолжает претендовать на роль миротворца, а Россия ценит ее усилия.

Проекты России и Турции

Помимо решения геополитических конфликтов Россию и Турцию объединяют множество двусторонних проектов, и их реализации практически ничего не мешает, разве что американские санкции - но и их страны постепенно учатся обходить. Среди актуальных двусторонних проектов стоит отметить поставки продовольствия (зерна) в Турцию, формирование газового хаба, строительство АЭС "Аккую", а в перспективе и второй атомной станции в Синопе.

В дипведомстве МИД России по итогам переговоров Фидана и Лаврова заявили, что министры сверили часы по актуальным темам двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. "Особый упор с российской стороны был сделан на необходимости продолжения плотного взаимодействия в интересах решения текущих вопросов, дальнейшего расширения связей и поиска перспективных сфер взаимодействия", - говорится в заявлении.

Турция и БРИКС

Что касается БРИКС, то Турция постепенно идет по пути вступления в организацию. Аналогичные намерения правительство Эрдогана обозначало и в отношении ШОС. Главный мотив Анкары заключается в желании диверсифицировать связи и снизить зависимость от Запада как в экономике и финансах, так и в политике и безопасности.

Россия, Китай и другие страны БРИКС положительно оценивают стремление Турции в организацию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обозначал неделю назад позицию Москвы по данному вопросу. "Мы, безусловно, все приветствуем повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе таких важных партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно", - сказал он 4 июня.