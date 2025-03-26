Протесты в Турции не угрожают отдыху россиян

В Анкаре заверили, что оппозиционные протесты в Турции не несут риска для иностранных отдыхающих, в том числе россиян. На морских курортах протестов нет.

Туристам из России не угрожают протесты оппозиции в Турции, об этом сообщил заместитель председателя партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу, передает в понедельник РИА Новости.

Прежде всего политик отметил, что ситуация с протестами находится под пристальным контролем турецкого руководства, иностранные туристы не затронуты.

"Через некоторое время темпы демонстраций, инициированных оппозицией, снизятся. В то же время эти демонстрации в основном сосредоточены в таких городах, как Стамбул, Анкара и Измир"

– Топкурулу

Он указал, что в основном туристы выбирают для отдыха в стране курорты Средиземного моря, а там обстановка спокойная, протестных акций нет.

"Поэтому эти демонстрации не несут риска для туристов, приезжающих, в том числе, из России"

– Топкурулу

Акции в городах Турции проходят в поддержку оппозиционного мэра Стамбула, члена Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу, который ранее был арестован.