Вестник Кавказа

Туры на курорт Sea Breeze в Азербайджане подготовили для россиян

Пляж Гумбета
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Туристам из России стали доступны пакетные туры на азербайджанский курорт Sea Breeze. Вылеты будут совершаться из Москвы с 1 июня на самолетах AZAL.

Российский туроператор FUN&SUN запускает туры на курорт Sea Breeze на Каспийском море в Азербайджане. Полетная программа стартует летом.

Самолеты перевозчика AZAL будут летать из столичного Домодедово в аэропорт Гейдара Алиева с 1 июня по 14 сентября, в неделю будет выполняться по четыре вылета, каждые среду, четверг, субботу и воскресенье. Полетное время между Москвой и Баку - три часа.

"На базе рейсов разработаны пакетные туры, включающие отдых с различным типом питания в курортной зоне Sea Breeze"

– туроператор

Премиум-курорт находится в 30 км от Баку и располагает песчаным пляжем протяженностью более 7 км.

Стоимость туров начинается от 166 тыс рублей на двоих не неделю.

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