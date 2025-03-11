Переговоры РФ и США в Стамбуле пройдут в российском генконсульстве

В четверг в Стамбуле состоится новый раунд переговоров России и США. Местом проведения встречи станет генконсульство РФ.

Контакты России и США продолжатся в Стамбуле, на 10 апреля запланирован новый раунд консультаций, его проведут в Генеральном консульстве РФ, этой информацией поделились в диппредставительстве.

"Российско-американские консультации пройдут в генконсульстве РФ в Стамбуле"

– генконсульство

Главой российской делегации на встрече выступит посол России в Штатах Александр Дарчиев, главой американской - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Темой переговоров, по сообщениям Вашингтона, станет работа дипломатических миссий.

Предстоящая российско-американская встреча в Турции станет второй за последнее время.