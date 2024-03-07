Хакан Фидан едет в Россию на саммит БРИКС+

Анкара подтвердила, что завтра стартует двухдневный визит в Россию глава МИД Турции. Хакан Фидан посетит Москву и Нижний Новгород, где пройдет СМИД стран БРИКС.

Глава МИД Турции завтра прилетит в Россию – визит Хакана Фидана будет проходить в течение двух дней, заявили в ведомстве.

В министерстве озвучили программу поездки. Так, первый день визита, 10 июня, дипломат проведет в Москве. В российской столице у министра запланированы двусторонние встречи. Кто будет его собеседниками, в МИД не уточнили.

На следующий день, 11 июня, Фидан прибудет в Нижний Новгород. Там он станет участником заседания БРИКС+. Мероприятие, в свою очередь, состоится на полях заседания СМИД БРИКС.

Напомним, о будущем визите главы МИД Турции в Россию стало известно 4 июня. Его анонсировал сам Фидан.

Турция хочет вступить в БРИКС

Ранее, во время визита в Китай, Фидан заявил, что Турция стремится войти в состав БРИКС.

"Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году"

– министр

Дипломат уточнил, что Анкара, будучи членом Таможенного союза с Европой, продолжает искать возможности для новых направлений сотрудничества. Рассматриваются варианты налаживания контактов на различных платформах, одной из которых служит БРИКС.

Напомним, Турция – член НАТО. Анкара стала частью Североатлантического альянса в 1952 году. Что касается Евросоюза, то Турция подала заявку на вступление в 1987 году, официально стала кандидатом в 1999 году и до сих пор не вошла в состав ЕС.