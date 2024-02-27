Путин: БРИКС - мощная и притягательная организация

Владимир Путин назвал БРИКС мощной и сильной организацией, которая притягивает многие страны мира. Он напомнил, что объединение зарождалось в России.

БРИКС - это магнит, который притягивает очень многие страны мира, сообщил российский лидер Владимир Путин.

Он также заявил, что БРИКС стал действительно сильной, мощной и притягательной организацией. Президент добавил, что сегодня "эти страны набирают обороты".

Глава государства напомнил, что союз БРИКС появился на свет в России. Он вспомнил, как во время саммита G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году предложил лидерам КНР и Индии провести трехсторонние переговоры.

"Так возникло объединение РИК: Россия, Индия, Китай. Потом присоединилась Бразилия - БРИК. Потом Южная Африка - БРИКС получился"

- Владимир Путин

Напомним, с начала года новыми членами БРИКС стали пять государств - Египет, Иран, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Чем БРИКС привлек Иран?

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие преимущества БРИКС мотивировали Иран вступить в организацию.

"Иран, который находится в экономической изоляции от мирового рынка, естественно, стремится использовать все возможности для того, чтобы присоединиться к этому рынку. Такая возможность может быть осуществлена через участие в БРИКС, тем более что ее членами являются крупные экономики, затрагивающие и американский континент, и Азию. Для Ирана и вступление в ШОС, и присоединение к БРИКС, и постоянное соглашение с ЕАЭС о свободной экономической зоне являются путями для активизации свои внешнеэкономических контактов", - прежде всего сказала она.

"Для Ирана это принципиально важно, поскольку республика является одной из тех сырьевых стран, для которых торговля энергетическими ресурсами является основным источником экономического развития. Иран за время санкций многое сделал для развития внутреннего производства и сбыта, но для страны с небольшим объемом внутреннего рынка этого недостаточно, республике необходимо возвращение на мировой рынок – и именно этого она ищет в присоединении к БРИКС. Конечно, это не значит, что все теперь для Ирана откроется, но тем не менее он старается проникнуть на новые рынки, даже в Китай", - отметила Нина Мамедова.

"Напомню, что китайские госкомпании все еще не могут покупать официально иранскую нефть, из-за санкций. Но нефть в Иране покупают частные нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании Китая. То же самое и в Индии – крупнейшем в настоящее время потребителе иранской нефти. Поэтому расширение возможностей с участием в БРИКС даст большие каналов как минимум для экспорта нефти. Кроме того, Иран увеличивает потенциал импорта различных полуфабрикатов для национальной промышленности", - заключила экономист.