БРИКС может создать аналог SWIFT

Страны-участницы БРИКС намерены создать межбанковскую систему аналогичную SWIFT, а также аналог организации ФАТФ. Автором инициативы выступил Центробанк Ирана.

Руководство БРИКС планирует разработать собственный аналог системы SWIFT.

Также рассматривается вариант создания организации, которая сможет заменить ФАФТ.

Инициатором такого решения стал Центробанк Исламской Республики Иран. Об этом рассказал заместитель главы банка по международным вопросам Мохсен Карими.

"Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня"

- Мохсен Карими

Он подчеркнул, что БРИКС необходимо разработать свой механизм, по которому государства будут проводить финансовые операции, так как участник объединения являются экономически развивающимися странами.

Карими отметил, что важную роль в этом вопросе может сыграть иранская сторона.