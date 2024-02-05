Все больше стран намерены присоединиться к БРИКС

В БРИКС - межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии – поступает все больше заявок на членство в организации, сообщил глава оргкомитета российского председательства в объединении Юрий Ушаков.

На присоединение к БРИКС поступают новые заявки, но это еще не "вторая волна" расширения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Если к йоханнесбургскому саммиту таковых было чуть более двадцати, то на сегодняшний день поступил целый ряд новых заявок. …Все страны объединения согласны в том, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать"

- Юрий Ушаков

Важен тот факт, что "количество желающих установить те или иные формы взаимодействия с нашим объединением продолжает расти", а значит, принципы, на которых работает объединение, действительно близки широкому кругу стран, по сути - мировому большинству, - отметил дипломат.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе прошлого года в объединение пригласили шесть новых членов – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея отказалась от вступления в объединение, а остальные страны с 1 января начали полноценную работу в организации.