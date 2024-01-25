Чего ожидает Иран от председательства России в БРИКС?

В Иране заявили, что председательство России в БРИКС открывает большие возможности для Тегерана. Там подчеркнули, что страна готова к сотрудничеству.
Советник иранского посольства в Москве Хади Гударзи сообщил, что председательство России в БРИКС открывает большие возможности для страны.
Дипломат отметил, что Тегеран готов к сотрудничеству с объединением во всех отраслях. Он подчеркнул, что БРИКС имеет хорошие перспективы для развития связей.
Иран в БРИКС
В августе прошлого года в БРИКС пригласили шесть новых членов – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.
Аргентина после прихода к власти Хавьера Милея отказалась от вступления в объединение. Остальные страны с 1 января начали полноценную работу в организации.