Страны БРИКС обозначили приоритеты в год России

Центральные темы председательства России в Брикс в этом году - многополярный мир, фармацевтика, отказ от доллара, ИИ, продовольственная и энергетическая безопасность. С единой валютой придется пока подождать.

Председательство России в БРИКС идет полным ходом. До саммита в Казани еще есть время, он состоится в октябре. Однако подготовка к нему уже началась. 30 января в Москве старотовала встреча с участием шерп стран БРИКС, на которой были обозначены ключевые направления развития взаимодействия в нынешнем году.

Чем будет занята БРИКС в 2024 году?

Замглавы МИД России Сергей Рябков на открытии заседания сделал акцент на глобальном вопросе - мироустройство. Он отметил, что БРИКС способствует формированию справедливого миногополярного мира.

"Мы уверены, что совместные усилия стран БРИКС по реализации общей повестки в этом году внесут значительный вклад в продвижение интересов Глобального большинства", – сказал Рябков.

Другим приоритетом Рябков обозначил экономику. Углубление и расширение экономических связей должно происходить параллельно с увеличением использования национальных валют и платежных инструментов в торговле. Это должно снизить негативные последствия долларовой зависимости.

На валютах сделал акцент и шерпа Китая Ма Чжаосюй. Он призвал сделать переход к национальным валютам при взаиморасчетах. Китайского представителя поддержал замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

Ответственной с российской стороны за реализацию совместных валютных проектов является глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она обозначила основные цели центральных банков на 2024 год.

"Первое – это развитие платежной сферы. У нас есть экспертная группа, которая обсуждает различные вопросы, включая цифровые валюты и взаимодействие платежных систем. В этом году хотим сделать больший фокус на расчеты в национальных валютах", – сказала она.

Набиуллина обратила внимание на то, что доля национальных валют, включая рубль, в торговле России с БРИКС за два года выросла с 26% до 85%.

Среди других приоритетов - автоматизация систем трансграничной идентификации, что "позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС2, а также развитие российской платежной платформы. К последней уже подключились 159 компаний из 20 стран. Вопросы кибербезопасности и адаптации экономик к климатическим переменам - тоже среди задач экономического взаимодействия стран БРИКС.

Вопрос единой валюты БРИКС

Ранее страны также планировали создать аналог единой валюты. По словам зампреда Госдумы Александра Бабакова, такая валюта должна быть обеспечена не золотом, а редкоземельными металлами и землей. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС. Однако из-за противодействия индийской стороны, которая не хочет замещать доллар и заинтересована в продвижении собственной валюты, вопрос несколько затормозился.

О проблемах формирования общей валюты говорят уже и в российском правительстве. "Безусловно, эта идея заслуживает внимания, но этот проект, я думаю, будет достаточно сложным к реализации, как и любая идея наднациональной валюты. Она требует согласия многих сторон, это совсем не простой проект", – отмечала Набиуллина.

Кроме валютной кооперации, китайский представитель также предложил рассмотреть возможность формирования центра БРИКС по кооперации в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Представитель МИД ОАЭ Ахмед аль-Бадави сказал, что его страна может поделиться опытом в области цифровой экономики с остальными странами-членами БРИКС.

Индия сделала упор на медицине и фармацевтике. Индийский шерпа Абишек Сингх считает, что БРИКС нужно создать общий депозитарий лекарств БРИКС. Дипломат из Египта Раги Этреби обозначил проблему продовольственной и энергетической безопасности. Он уверен, что председательство России позволит решить обе эти проблемы.

БРИКС в новом составе

Председательство России в БРИКС началось 1 января. В течение года планируется провести 200 мероприятий. Организация демонстрирует динамику в своем развитии. С этого года к ней присоединились пять стран: Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия ОАЭ. Новый состав повысил долю стран БРИКС в мировом ВВП до 35%, в производстве нефти - до 40%, в экспорте товаров - до 25%. Как отметила Набиуллина, по этим показателям БРИКС уже опередил страны "большой семерки".

Выступивший во второй день сессии глава МИД России Сергей Лавров отметил, что актуальная задача для БРИКС заключается в плавном вхождении новых членов. Расширение БРИКС преследует цель не создания "диктата большинства", а равноправного диалога.

Лавров напомнил, что на БРИКС приходится 40% мирового населения и 30% суши. С таким огромным потенциалом, организация не может позволить быть просто наблюдателем мировых процессов и идти в "фарватере исторических процессов", особенно учитывая надежды стран Юга и Востока на БРИКС.