Пять новых стран приняты в БРИКС

Пять государств вошли в БРИКС. Расширение БРИКС произошло 1 января, в первый день председательства России в объединении.
Объединение было создано в 2006 году. До конца 2023 года оно включало Бразилию, РФ, Индию, КНР и ЮАР. В 2024 году объединение, изначально получившее название по первым буквам стран-членов, официально стало больше. К нему подключились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.
Первый саммит стран-участниц в расширенном составе планируется провести в октябре, он пройдет в Казани.
В этом году полноправным участником БРИКС+ может стать Венесуэла, президент страны Николас Мадуро выразил надежду, что это произойдет на осеннем саммите в России.
По словам российского лидера, к БРИКС хотели бы присоединиться около трех десятков государств.
"БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности"
– Владимир Путин