Пять новых стран приняты в БРИКС

БРИКС расширился - вместо пяти государств теперь в него входит десять. Новыми участниками стали Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.

Пять государств вошли в БРИКС. Расширение БРИКС произошло 1 января, в первый день председательства России в объединении.

Объединение было создано в 2006 году. До конца 2023 года оно включало Бразилию, РФ, Индию, КНР и ЮАР. В 2024 году объединение, изначально получившее название по первым буквам стран-членов, официально стало больше. К нему подключились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия.

Первый саммит стран-участниц в расширенном составе планируется провести в октябре, он пройдет в Казани.

В этом году полноправным участником БРИКС+ может стать Венесуэла, президент страны Николас Мадуро выразил надежду, что это произойдет на осеннем саммите в России.

По словам российского лидера, к БРИКС хотели бы присоединиться около трех десятков государств.

"БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников - государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности"

– Владимир Путин