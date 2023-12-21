Россия возглавила БРИКС и СНГ, Армения – ЕАЭС, Казахстан – ОДКБ

1 января – день смены председателей в международных объединениях. В этом году Россия будет председателем в БРИКС и СНГ, Армения – в ЕАЭС, Казахстан – в ОДКБ.

По традиции с 1 января сменяются страны-председатели в интеграционных объединениях. В этом году Россия стала председателем сразу в двух ключевых организациях – БРИКС и СНГ. В ЕАЭС, напротив, она отдала председательство Армении, а руководство ОДКБ перешло от Беларуси Казахстану.

Россия и БРИКС

В БРИКС на председательство России придется крайне важное для организации событие – она увеличится в размере ровно вдвое по числу членов, приняв Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Название из-за присоединения новых стран решено не менять.

Цели председательства России в БРИКС были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным. Во-первых, значительные усилия будут направлены на помощь пяти новым членам полноценно войти в работу организации. Во-вторых, Россия сосредоточится на установлении справедливости в мировом порядке, что соответствует интересам всех членов БРИКС. В-третьих, акцент будет сделан на расширение практики взаиморасчетов в национальных валютах.

"Намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах"

– Владимир Путин

В октябре в Казани Россия будет принимать саммит БРИКС, ожидается участие глав всех государств, входящих в организацию. Также к этому событию Россия составит и согласует с другими участниками лист потенциальных новых партнеров БРИКС. Известно, что интерес к этому проявляют 27 государств.

Россия и СНГ

Также Россия в течение года будет председательствовать в СНГ. Основными задачами российского председательства в Содружестве заявлены рост его авторитетности на международной арене, усиление связей с другими межгосударственными организациями и совершенствование совместных ответов на внерегиональные проблемы.

Президент Владимир Путин объявлял, что в СНГ, как и в БРИКС, Россия будет развивать практику перехода на национальные валюты во взаиморасчетах для защиты финансово-экономического суверенитета членов Содружества. Значительный акцент будет сделан в 2024 году на противостояние терроризму и экстремизму, проникновению преступности извне, в том числе наркотрафику.

По словам Владимира Путина, Россия будет также развивать повестку укрепления связей в культуре, здравоохранении, науке, образовательных проектах и спорте со всеми странами СНГ.

Армения и ЕАЭС

Армения, бойкотировавшая в последнем квартале прошлого года заседания СНГ и ОДКБ, решила не отказываться от выгодного для нее формата ЕАЭС и приняла сегодня председательство в союзе.

В отличие от России, ставящей целью своего председательства помощь другим членам БРИКС и СНГ, Армения устами ее премьер-министра Никола Пашиняна объявила, что использует этот год для получения поддержки со стороны других участников ЕАЭС. Также Пашинян сообщил, что Ереван будет весь год настаивать на внеполитичности союза, намекая таким образом, что в геополитике армянское руководство намерено совершить некие шаги, которые не понравятся другим членам ЕАЭС.

Расширяя мысль, Пашинян пояснял, что для Армении важно, чтобы базовые свободы торговли и интеграции ЕАЭС не зависели от политической конъюнктуры: какими бы плохими ни стали геополитические отношения Еревана с другими странами союза, на экономические контакты это не должно оказывать влияния. В этой связи Армения будет работать над принятием декларации об экономических программах союза до 2030 года и до 2045 года.

Казахстан и ОДКБ

Наконец, в ОДКБ председателем сегодня стал Казахстан.

План председательства республики в Организации ранее озвучивал президент Касым-Жомарт Токаев – он в целом совпадает с планами России на председательство в СНГ. Казахстан на посту председателя ОДКБ сосредоточится на совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом и улучшении взаимодействия Организации с СНГ, ШОС и ООН.