Аргентина отказалась от БРИКС

Глава Аргентины официально отказался от приглашения войти в БРИКС.
Лидер Аргентины Хавьер Милей не согласился на приглашение о членстве в БРИКС. Сообщение об этом опубликовал информационный сайт Infobae.
"Хавьер Милей <...> несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС"
– Infobae
Также в публикации сказано, что Милей сообщил о своем решение лидерам Индии, Бразилии и ЮАР.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Аргентина пока приостановила процесс по вступлению в БРИКС.
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