Аргентина отказалась от БРИКС

Глава Аргентины официально отказался от приглашения войти в БРИКС.

Лидер Аргентины Хавьер Милей не согласился на приглашение о членстве в БРИКС. Сообщение об этом опубликовал информационный сайт Infobae.

"Хавьер Милей <...> несколько дней назад направил официальные письма Си Цзиньпину и Владимиру Путину, в которых объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС"

– Infobae

Также в публикации сказано, что Милей сообщил о своем решение лидерам Индии, Бразилии и ЮАР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Аргентина пока приостановила процесс по вступлению в БРИКС.