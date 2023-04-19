Почему Аргентина стала бедной? Что будет при новом президенте?

Аргентина - вторая крупнейшая страна Южной Америки - с конца 1980-х годов переживает экономический кризис. Недавние президентские выборы выиграл политик, обещающий в корне изменить ситуацию к лучшему. Почему Аргентина в кризисе, кто пришел к власти, и сможет ли страна решить свои проблемы - рассказываем в этом материале.

Что с экономикой Аргентины

По данным МВФ, в 2023 году Аргентина оказалась на третьем месте в мире по уровню инфляции после Венесуэлы и Зимбабве.

Инфляция в Аргентине составляет почти 143%.

По прогнозам, ВВП страны сократиться на 3% к концу года.

Ключевая ставка в стране составляет рекордные 118%.

Уровень бедности в Аргентине - более 40%.

Уровень нищеты в Аргентине - более 9%

Аргентинское песо дешевеет практически ежедневно. Сегодня курс аргентинского песо к доллару составляет 356,5 к 1.

При этом уровень жизни в Аргентине в среднем выше, чем в большинстве стран Латинской Америки. ВВП страны составляет $650 млрд. Тем не менее большинство социальных программ и программы выплаты зарплат финансируются в основном за счет выпуска новых денег, а резервы Центрального банка страны всего $1,3 млрд - в половину меньше уровня 2019 года. Курс песо регулируется на государственном уровне, в связи с чем разница между официальным обменным курсом и неофициальным периодически превышает 100%.

Из кризиса в кризис

Проблемы Аргентины начались почти 40 лет назад, в конце 1980-х годов. Тогда в стране случился долговой кризис: банковская система фактически рухнула. Рост реального производства прекратился, финансовые рынки потерпели крах, цены выросли на фоне девальвации валюты. Одновременно с этим произошел значительный отток капитала. Большинство государственных предприятий зафиксировали дефицит, а внешний долг продолжал расти. Частично ситуацию удалось улучшишь за счет реформ и либерализации торговли. Однако все проблемы решить не удалось.

В 2001 году в стране случился очередной финансовый кризис: Аргентина объявила дефолт по кредиту МВФ в размере $21,6 млрд и прекратила выплаты по облигациям на сумму в $95 млрд другим кредиторам.

В 2018 году в стране произошел уже валютный кризис: на фоне вмешательства на рынки Центральный банк практически остался без денег, в связи с чем Аргентина взяла у МВФ беспрецедентный кредит в размере $ 57 млрд, однако это не помогло стабилизировать экономику.

На фоне пандемии, начавшейся в 2020 году, ситуация в Аргентине усугубилась еще больше. Международная напряженность, а также непростая ситуация на энергетических рынках усилили нестабильность южноамериканской страны в 2021 году.

Засуха в Аргентине

Еще одна причина финансовой нестабильности и экономических проблем Аргентины - засуха. Из-за продолжительной засухи, которая длится уже три года, падает урожай основных экспортных товаров - сои, кукурузы и пшеницы. Падение урожая, в свою очередь, ведет к снижению количества рабочих мест, ухудшению экономических показателей и прибыли от налогов. Экспортный налог на сою, в частности, составляет 33% с весны 2022 года, при этом урожай упал почти в два раза.

Соцобеспечение и внешний долг

В Аргентине одна из самых масштабных систем социального обеспечения в развивающемся мире. Государство предоставляет субсидии на коммунальные услуги и транспорт, обеспечивает стабильные выплаты пенсий и зарплат. Поскольку ежегодно, начиная с 2000 года, в Аргентине наблюдается дефицит бюджета, социальные программы страна обеспечивает за счет выпуска новых песо, что ведет к обесцениванию валюты.

В качестве уже традиционной меры поддержки экономики выступают многочисленные программы помощи Международного валютного фонда: с 1956 года Аргентина получила 22 пакета помощи от МВФ. На сегодняшний день страна - главный заемщик МВФ, а ее внешний долг составляет 85% от ВВП, то есть около $404 млрд.

Новый президент Аргентины 2023

К президентским выборам в 2023 году Аргентина подошла с экономикой, разрываемой тремя основными проблемами:

огромным внешним долгом, в том числе и перед МВФ

чрезмерным выпуском песо

девальвацией (а также ожиданиями ее усиления).

Победу на выборах одержал Хавьер Милей, 53-летний крайне правый политик, которого прозвали ”политическим землетрясением”. Дональд Трамп не сомневается, что Милею удастся ”вернуть Аргентине былое величие”.

Милей сулит Аргентине кардинальные изменения. В ходе избирательной кампании он обещал следующее:

взять инфляцию под контроль, сократив госрасходы, в частности за счет системы здравоохранения и образования

долларизировать экономику и отказаться от песо

бороться с бюрократией, в том числе за счет упразднения министерств культуры и по делам женщин

приватизировать государственную энергетическую компанию и телерадиокомпании

снизить налоги.

Новый президент-либертарианец (сторонник свобод) Милей приступит к исполнению обязанностей 10 декабря. Он уже подтвердил приверженность ”шоковой терапии” для экономики:

Денег нет. Нет денег. Если не скорректируем бюджет, случится гиперинфляция. А при гиперинфляции у нас будет 95% бедности и 70-80% бездомных людей.

Сможет ли Милей решить проблемы Аргентины, неизвестно, но ему в любом случае придется каким-то образом сократить дефицит бюджета, чтобы продолжать получать помощь от МВФ и избежать кризиса ликвидности.