Почему Аргентина стала бедной? Что будет при новом президенте?

Что с экономикой Аргентины
- По данным МВФ, в 2023 году Аргентина оказалась на третьем месте в мире по уровню инфляции после Венесуэлы и Зимбабве.
- Инфляция в Аргентине составляет почти 143%.
- По прогнозам, ВВП страны сократиться на 3% к концу года.
- Ключевая ставка в стране составляет рекордные 118%.
- Уровень бедности в Аргентине - более 40%.
- Уровень нищеты в Аргентине - более 9%
- Аргентинское песо дешевеет практически ежедневно. Сегодня курс аргентинского песо к доллару составляет 356,5 к 1.
При этом уровень жизни в Аргентине в среднем выше, чем в большинстве стран Латинской Америки. ВВП страны составляет $650 млрд. Тем не менее большинство социальных программ и программы выплаты зарплат финансируются в основном за счет выпуска новых денег, а резервы Центрального банка страны всего $1,3 млрд - в половину меньше уровня 2019 года. Курс песо регулируется на государственном уровне, в связи с чем разница между официальным обменным курсом и неофициальным периодически превышает 100%.
Из кризиса в кризис
Проблемы Аргентины начались почти 40 лет назад, в конце 1980-х годов. Тогда в стране случился долговой кризис: банковская система фактически рухнула. Рост реального производства прекратился, финансовые рынки потерпели крах, цены выросли на фоне девальвации валюты. Одновременно с этим произошел значительный отток капитала. Большинство государственных предприятий зафиксировали дефицит, а внешний долг продолжал расти. Частично ситуацию удалось улучшишь за счет реформ и либерализации торговли. Однако все проблемы решить не удалось.
- В 2001 году в стране случился очередной финансовый кризис: Аргентина объявила дефолт по кредиту МВФ в размере $21,6 млрд и прекратила выплаты по облигациям на сумму в $95 млрд другим кредиторам.
- В 2018 году в стране произошел уже валютный кризис: на фоне вмешательства на рынки Центральный банк практически остался без денег, в связи с чем Аргентина взяла у МВФ беспрецедентный кредит в размере $ 57 млрд, однако это не помогло стабилизировать экономику.
- На фоне пандемии, начавшейся в 2020 году, ситуация в Аргентине усугубилась еще больше. Международная напряженность, а также непростая ситуация на энергетических рынках усилили нестабильность южноамериканской страны в 2021 году.
Засуха в Аргентине
Еще одна причина финансовой нестабильности и экономических проблем Аргентины - засуха. Из-за продолжительной засухи, которая длится уже три года, падает урожай основных экспортных товаров - сои, кукурузы и пшеницы. Падение урожая, в свою очередь, ведет к снижению количества рабочих мест, ухудшению экономических показателей и прибыли от налогов. Экспортный налог на сою, в частности, составляет 33% с весны 2022 года, при этом урожай упал почти в два раза.
Соцобеспечение и внешний долг
В Аргентине одна из самых масштабных систем социального обеспечения в развивающемся мире. Государство предоставляет субсидии на коммунальные услуги и транспорт, обеспечивает стабильные выплаты пенсий и зарплат. Поскольку ежегодно, начиная с 2000 года, в Аргентине наблюдается дефицит бюджета, социальные программы страна обеспечивает за счет выпуска новых песо, что ведет к обесцениванию валюты.
В качестве уже традиционной меры поддержки экономики выступают многочисленные программы помощи Международного валютного фонда: с 1956 года Аргентина получила 22 пакета помощи от МВФ. На сегодняшний день страна - главный заемщик МВФ, а ее внешний долг составляет 85% от ВВП, то есть около $404 млрд.
Новый президент Аргентины 2023
К президентским выборам в 2023 году Аргентина подошла с экономикой, разрываемой тремя основными проблемами:
- огромным внешним долгом, в том числе и перед МВФ
- чрезмерным выпуском песо
- девальвацией (а также ожиданиями ее усиления).
Победу на выборах одержал Хавьер Милей, 53-летний крайне правый политик, которого прозвали ”политическим землетрясением”. Дональд Трамп не сомневается, что Милею удастся ”вернуть Аргентине былое величие”.
Милей сулит Аргентине кардинальные изменения. В ходе избирательной кампании он обещал следующее:
- взять инфляцию под контроль, сократив госрасходы, в частности за счет системы здравоохранения и образования
- долларизировать экономику и отказаться от песо
- бороться с бюрократией, в том числе за счет упразднения министерств культуры и по делам женщин
- приватизировать государственную энергетическую компанию и телерадиокомпании
- снизить налоги.
Новый президент-либертарианец (сторонник свобод) Милей приступит к исполнению обязанностей 10 декабря. Он уже подтвердил приверженность ”шоковой терапии” для экономики:
Денег нет. Нет денег. Если не скорректируем бюджет, случится гиперинфляция. А при гиперинфляции у нас будет 95% бедности и 70-80% бездомных людей.
Сможет ли Милей решить проблемы Аргентины, неизвестно, но ему в любом случае придется каким-то образом сократить дефицит бюджета, чтобы продолжать получать помощь от МВФ и избежать кризиса ликвидности.