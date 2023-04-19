Семь причин поехать в Аргентину

Опубликовано: 2:00, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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В последние время далекая Аргентина, занимающая юго-восточную Южной Америки и часть архипелага Огненная Земля, стала одной из самых любимых стран для россиян. Их привлекает не только архитектура, танцы, футбол и вино, но и облегченная процедура получения гражданства.

Виза для посещения Аргентины россиянам не нужна; любой рожденный там ребенок мгновенно получает гражданство, а родители - вид на жительство. Что же касается туристов, то испаноязычная Аргентина может предложить путешественникам гораздо больше, чем шумные улицы Буэнос-Айреса. От Ушуайи на крайнем юге до очаровательного Барилоче на севере Патагонии - в Аргентине есть на что посмотреть.

Эль-Калафате

Одной из главных достопримечательностей городка Эль-Калафате, расположенного в аргентинской Патагонии, считается огромный ледник Перито-Мореноа национальном парке Лос-Гласьярес. В городе также множество ресторанов на любой бюджет, магазины под открытым небом. В 20 минутах ходьбы от центра города находится природный парк Лагуна Нимез, где живут фламинго. Чтобы обойти его весь, нужно несколько часов.

Ушуайя

Ушуайю называют городом на краю света. Город-порт находится на острове Огненная Земля и является отправной точкой для большинства путешествий в Антарктиду. В национальном парке "Огненная Земля" можно полюбоваться красотой местной природы. В городе также расположено почтовое отделение "На краю света", откуда можно отправить открытку. Там же можно прокатиться на "поезде конца света", оттуда же можно отправиться на Остров Пингвинов и понаблюдать за ними в естественной среде обитания.

Эль-Чалтен

Эль-Чалтен – небольшой городок всего в двух часах езды от Эль-Калафате. Хотя это место можно посетить в рамках однодневной поездки, многие предпочитают провести там пару ночей. Эти края популярны среди альпинистов и любителей трекинга. Город расположен у подножья гор, а в его окрестностях - более десятка пеших маршрутов. Одним из самых популярных маршрутов стала тропа Лагуна-де-Лос-Трес. Расстояние по ней туда и обратно составляет 23 км, а дорога может занять 8 часов.

Сан-Карлос-де-Барилоче

Сан-Карлос-де-Барилоче - горный город в северной Патагонии. Здесь расположены популярные лыжные трассы, поэтому эти края называют аргентинской Швейцарией. Помимо занятий активным отдыхом, в городе и его окрестностях можно посмотреть на живописные озера и долины, заняться охотой и рыбалкой, посетить национальный парк и соседние острова, на одном из которых проживают редкие виды животных, например, крошечные олени Пуду, занесенные в Красную книгу.

Мендоса

Мендосу - винодельческий регион - называют "городом солнца и хорошего вина". Здесь можно отправиться на бюджетные экскурсии по виноградникам и дегустациям. Помимо виноделен, там много оливковых рощ, поэтому есть смысл запланировать и дегустацию оливкового масла. Что касается других достопримечательностей, то самой старой из них считаются развалины церкви Святого Франциска, разрушенной после сильного землетрясения 1861 года. Стоит также посетить пять местных площадей, среди которых площадь Испании и площадь Чили.

Сальта

Сальта – город испанской колониальной архитектуры. Одна из самых известных достопримечательностей - базилика Святого Франциска, куда приезжают поклониться чудотворным статуям Девы Марии и Христа католики со всего континента.

Пуэрто-Игуасу

Пуэрто-Игуасу заслуживает почетного места в любом туристическом маршруте по Аргентине. Расположенный рядом с границей Аргентины, Парагвая и Бразилии, этот город считается воротами к водопадам Игуасу, величественному каскаду водопадов, расположенному в живописной местности, где обитает множество редких животных и птиц. Самый знаменитый и самый крупный водопад комплекса – "Глотка дьявола".