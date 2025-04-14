В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей

В Азербайджане сегодня группа бывших вынужденных переселенцев переезжает в родное село Сарыджалы. В населенном пункте для переселенцев построены дома и созданы условия для жизни.

Село Сарыджалы Агдамского района продолжает наполняться жизнью - сегодня в него вернутся 35 азербайджанских семей в составе 158 человек.

Люди возвращаются в родные места спустя многие годы, село было освобождено от оккупации и теперь восстанавливается.

В Сарыджалы сегодня приедут бывшие вынужденные переселенцы, которые ранее было временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях и административных зданиях в различных районах страны.

Отметим, что накануне в Сарыджалы прибыли 39 семей, им вручили ключи от новых домов.