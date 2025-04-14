Вестник Кавказа

В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей

В село Сарыджалы в Карабахе возвращаются еще 35 семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане сегодня группа бывших вынужденных переселенцев переезжает в родное село Сарыджалы. В населенном пункте для переселенцев построены дома и созданы условия для жизни.

Село Сарыджалы Агдамского района продолжает наполняться жизнью - сегодня в него вернутся 35 азербайджанских семей в составе 158 человек.

Люди возвращаются в родные места спустя многие годы, село было освобождено от оккупации и теперь восстанавливается.

В Сарыджалы сегодня приедут бывшие вынужденные переселенцы, которые ранее было временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях и административных зданиях в различных районах страны.

Отметим, что накануне в Сарыджалы прибыли 39 семей, им вручили ключи от новых домов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
835 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В село Баллыджа переехали сегодня 68 граждан Азербайджана

В село Баллыджа переехали сегодня 68 граждан Азербайджана

В родной Ходжалы переезжают 137 человек

В родной Ходжалы переезжают 137 человек

Третий аэропорт на освобожденных землях Азербайджана откроют в ближайшее время

Третий аэропорт на освобожденных землях Азербайджана откроют в ближайшее время

Путешественники из 30 стран посетят Карабах

Путешественники из 30 стран посетят Карабах

Еще 20 семей возвратились в Агдеринский район Азербайджана

Еще 20 семей возвратились в Агдеринский район Азербайджана

Жители возвращаются в села Сарыджалы и Баллыджа в Азербайджане

Жители возвращаются в села Сарыджалы и Баллыджа в Азербайджане

Азербайджан вложил $477 млн в освобожденные районы с начала 2025 года

Азербайджан вложил $477 млн в освобожденные районы с начала 2025 года

Иностранные дипломаты посетили Ханкенди и Шушу

Иностранные дипломаты посетили Ханкенди и Шушу

Ханкенди принимает конференцию &quot;Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан&quot;

Ханкенди принимает конференцию "Гейдар Алиев и суверенный Азербайджан"

В Карабахском университете откроются 10 факультетов

В Карабахском университете откроются 10 факультетов

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы