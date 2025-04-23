Вестник Кавказа

Переговоры России и США по Украине продолжаются - Небензя

Переговоры России и США по Украине продолжаются - Небензя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российско-американские консультации, связанные с урегулированием на Украине, продолжаются. Впереди обсуждение нюансов будущего мирного плана, рассказал Небензя.

Контакты Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию продолжаются, поделился постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

"Российско-американский диалог продолжается. Предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана"

– Василий Небензя

Также он отметил, что российская сторона готова к прямым переговорам с украинской без предварительных условий. Первым шагом к этому со стороны Киева могло бы стать перемирие в мае.

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