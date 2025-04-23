Переговоры России и США по Украине продолжаются - Небензя

Российско-американские консультации, связанные с урегулированием на Украине, продолжаются. Впереди обсуждение нюансов будущего мирного плана, рассказал Небензя.
Контакты Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию продолжаются, поделился постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
"Российско-американский диалог продолжается. Предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана"
– Василий Небензя
Также он отметил, что российская сторона готова к прямым переговорам с украинской без предварительных условий. Первым шагом к этому со стороны Киева могло бы стать перемирие в мае.