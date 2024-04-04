Иран обвинили в теракте 30-летней давности

На Иран возложили ответственность за теракт в Буэнос-Айресе в 1994 году. В результате атаки на еврейский центр в Аргентине погибли 85 человек.

Ответственность за террористический акт у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году возложена на Иран, такое решение вынесла Федеральная палата кассационной коллегии по уголовным делам Аргентины.

Как пишет издание Clarín, решение было принято после рассмотрения нескольких дел, связанных с терактом. Надзорный орган также назвал Иран террористическим государством.

В инстанции также заявили, что страна, поощряющая и финансирующая теракты за рубежом, принимает на себя международную ответственность, даже если атаку совершила группа или организация, действия которой контролируются.

В качестве примера Палата привел отношения между организацией «Хезболла» и ИРИ.

"Международная ответственность должна также лежать на том же государстве, которое может быть классифицировано как террористическое, что будет подразумевать обязательство полностью возместить причиненный моральный и материальный ущерб"

- издание Clarín

Теракт в Буэнос-Айресе

Теракт у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе произошел в июле 1994 года, жертвами стали 85 человек.

Считается, что к атаке причастны движение «Хезболла», иранские дипломаты и политики. Однако официальный Тегеран не раз отвергал обвинения.