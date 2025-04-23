Вестник Кавказа

В Пакистане заявили о военном ударе Индии в ближайшие сутки

В Пакистане заявили о военном ударе Индии в ближайшие сутки
© Фото: unsplash.com
В Исламабаде готовятся к военным действиям против Индии. Согласно пакистанским данным, удар индийской армии может быть нанесен в течение суток.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия планирует ударить по Исламской Республике в ближайшие 24-36 часов. 

"Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога"

– Аттаулла Тарар

Тарар отметил, что Пакистан готов ответить на военную агрессию Индии.

Напомним, что на прошлой неделе между Пакистаном и Индией обострились отношения на фоне теракта в Кашмире. Стороны ввели ряд мер друг против друга, произошли перестрелки на границе двух стран.

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