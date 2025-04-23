Вестник Кавказа

Иранский посол поблагодарил Россию за тушение пожара в порту

Иранский посол поблагодарил Россию за тушение пожара в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казем Джалали выразил благодарность Москве за помощь в тушении пожара в порту, начавшегося после взрыва. Трагедия унесла жизни минимум 70 человек.

Посол Ирана в России Казем Джалали благодарен России за оперативную помощь в тушении пожара, вспыхнувшем в порту Шахид-Раджаи. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ после встречи иранского дипломата с замглавы российского МИД Андреем Руденко.

"Посол Ирана выразил искреннюю благодарность за оперативное направление бортов МЧС России для оказания содействия в тушении пожара в порту Шахид Раджаи"

 – российское внешнеполитическое ведомство

В минувшую субботу в порту Шахид-Раджаи, который находится в городе Бендер-Аббас, раздался мощный взрыв. Он прогремел на складе с с химикатами, но причины пока неизвестны. Согласно последней информации, в результате ЧП погибли по меньшей мере 70 человек, различные травмы получили около 1,4 тыс человек. После случившегося Россия направила в Иран два самолета МЧС и спасателей.

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