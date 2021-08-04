Российский чемпион Батыргазиев подерется с боксером из Аргентины

Россиянин Альберт Батыргазиев сразится с аргентинцем Нери Крузом Ромеро. Оба боксера остаются непобежденными. Однако после предстоящего боя таковым останется только один из них.

Российский временный чемпион мира по боксу по версии WBA Альберт Батыргазиев проведет новый поединок, который состоится в Москве 7 марта.

Соперником россиянина станет представитель Аргентины Нери Круз Ромеро, который имеет на своем счету 18 успешных боев (10 из них – досрочно) и ни одного проигрыша.

Альберт, как и его оппонент, является непобежденным. За свою спортивную карьеру Батыргазиев 11 раз выходил из ринга победителем, причем 8 раз – досрочно. Он не знает поражений.