Теракт в "Крокусе": дело исполнителей поступит в суд в июне

Дело обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус" может поступить в суд в начале лета. По делу проходят четыре человека.

Судебное рассмотрение уголовного дела обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" может начаться в июне, об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В деле содержится очень много материалов, в том числе об обстоятельствах, связанных с атакой на "Крокус". <…> Дело передадут в прокуратуру, а затем - в суд. Вероятно, там оно окажется в середине июня"

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Источник уточнил, что дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Исполнители теракта были задержаны 23 марта прошлого года, двое из них признали свою вину, им грозит пожизненное заключение.