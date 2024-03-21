Вестник Кавказа

Аргентина призвала арестовать верховного лидера Ирана

Аргентина призвала арестовать верховного лидера Ирана
© Фото: сайт верховного лидера Ирана
В Аргентине прокуратура потребовала арестовать Али Хаменеи по делу о взрыве в Буэнос-Айресе. Теракт случился в июле 1994 года, погибли 85 человек.

Прокуратура Аргентины направила обращение с требованием арестовать иранского верховного лидера Али Хаменеи по делу о террористическом акте, который случился в 1994 году.

Как пишет издание The Jerusalem Post, прокурор Себастьян Бассо призвал федерального судью Даниэля Рафекаса выдать национальный и международный ордер на арест аятоллы.

Газета сообщает, что Бассо намерен проверить возможную причастность Хаменеи к теракту. При этом подчеркивается, что это негативно повлияет на отношения двух стран.

Стоит добавить, что 18 июля 1994 года в здании Аргентинского культурного центра в Буэнос-Айресе прогремел взрыв. Жертвами стали 85 человек, еще свыше 300 получили ранения.

Данный теракт стал самым крупным в истории Аргентины. Власти страны утверждают, что взрыв осуществила ливанская шиитская группировка "Хезболла" по заказу Ирана.

Помимо этого, в апреле 2024 года Аргентина потребовала арестовать министра внутренних дел Ирана Ахмада Вахиди. Буэнос-Айрес подозревает его в причастности к теракту.

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