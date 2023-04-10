Лучший городок в мире

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Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике завоевал титул "Лучший маленький город в мире" третий раз подряд, а всего он становился рекордсменом пять раз

Редко случается, чтобы лауреат Нобелевской премии, какая-то организация или спортивная команда выигрывали один и тот же титул несколько раз подряд. Например, на чемпионате мира по футболу только две страны когда-либо делали это. Поэтому новость о том, что город завоевал заветный титул "Лучший маленький город в мире" не один и не два, а три раза подряд, удивила многих.

Речь идет о Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике. Почему же этот городок продолжает завоевывать престижный титул.

Как выбирают лучший городок мира?

Награда "Лучший в мире маленький город" присуждается ежемесячным журналом Condé Nast Traveler, издаваемым Condé Nast. Это известное в туриндустрии СМИ, основанные в 1909 году Конде Монтроузом Настом, американским издателем и предпринимателем. Приз "Лучший маленький город" вручают в ходе оглашения номинантов премии журнала "Выбор читателей". Читатели ежемесячного издания выбирают лучшие маленькие города на их взгляд, после чего издание ранжирует эти места, а затем объявляет победителей.

Кто еще попал в пятерку лучших?

Среди других небольших городов, вошедших в пятерку лучших – Виктория в Британской Колумбии (второе место). В городе, который называют самым британским в Канаде, расположены всемирно известные сады Бутчартов. Испанский Сан-Себастьян, известный своей кухней и одним из лучших пляжей занял третье место. Замыкают пятерку лучших британский Кембридж и австрийский Зальцбург, где родился Моцарта.

Почему Сан-Мигель-де-Альенде?

Сан-Мигель-де-Альенде, который известен своими термальными источниками и мягким климатом, становился победителем пять раз. Известный своей фотогеничной испанской архитектурой Сан-Мигель-де-Альенде получал эту награду в 2017, 2018, 2020, 2021 и в 2022 году. В 2019 году лишь столица Юкатана Мерида смогла обойти мексиканского рекордсмена.

Сан-Мигель-де-Альенде основали в XVI веке. Там хорошо сохранились здания, построенные еще испанцами в колониальные времена. В этой связи в 2008 году мексиканский город был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению организации, Сан-Мигель-де-Альенде является "исключительным примером интеграции различных архитектурных направлений и стилей на основе городской планировки XVI века".

Фото: commons wikimedia

Архитектуру города называют сверкающим плавильным котлом разных стилей и эпох. На уютных улицах расположены разноцветные домики. Есть классика и неоклассицизм, барокко и готика. И яркий штрих мавританского. В городе множество интересных памятников и статуй, которые придают ему особенный шарм. Бесчисленные церкви, исторические здания и уникальная кухня привлекают туристов в Сан-Мигель снова и снова.

Фото: commons wikimedia

Что посмотреть в лучшем городке

Церковь св. Михаила Архангела, возвышающаяся над горизонтом города, заметно выделяясь на фоне других построек из-за своего сказочного вида.

Ботанический сад.

Эль Мирадор, с которого открывается прекрасный вид на город. Туда лучше всего отправляться во время захода солнца.

Музей игрушек, где собраны игрушки разных эпох.

Исторический музей. В этом здании родился борец против колониальных властей, генерал Альенде, в честь которого и был впоследствии назван город.