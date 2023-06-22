Что находится ниже уровня моря: 8 самых низких мест суши

На Земле есть удивительные места, в реальность которых даже сложно поверить. Относительно уровня моря самая низкорасположенная столица это Баку, а самая низкая точка на Земле находится на дне Марианской впадины. Но какие участки суши находятся ниже всего, где они расположены и что такое высота над уровнем моря?

Эти уникальные ландшафты были сформированы в результате длительных геологических процессов. Расскажем о 8 самых низких местах в мире, расположенных на суше ниже уровня моря.

Что такое высота над уровнем моря?

Высота над уровнем моря - это вертикальное расстояние от определенной точки (например, горной вершины, города или участка местности) до среднего уровня моря, который принимается за нулевую отметку. Это стандартный способ измерения высоты, используемый в географии, картографии, авиации и других областях.

Средний уровень моря рассчитывается как усредненное значение уровня моря за длительный период, чтобы исключить влияние временных факторов, таких как шторм, приливы и отливы, течения и колебаний атмосферного давления. Для точности используются данные с приборов, фиксирующих уровень воды, в разных точках планеты. Например, в международной системе геодезических параметров WGS84 за основу берутся данные, собранные по всему миру, но в ряде государств есть свои собственные системы высот.

Какое самое низкорасположенное место на суше?

© Фото: Василий Поленов "Мертвое море"

Мертвое море

Что это : соленое бессточное озеро

: соленое бессточное озеро Высота: 430,5 метров ниже уровня моря

430,5 метров ниже уровня моря Площадь поверхности: 605 кв км

605 кв км Где: Иорданская рифтовая долина, Израиль, Иордания и Палестина

Берега Мертвого моря расположены на высоте более 430 метров ниже уровня моря, что делает его самым низким участком суши на Земле. При этом глубина водоема составляет около 300 метров, что делает его самым глубоким гиперсоленым озером в мире с уровнем солености превышающим 30%. В конце прошлого года на дне этого бессточного озера, расположенного в тектонической впадине Гхор, были обнаружены соляные столбы высотой до 7 метров. Их называют “белыми курильщиками” по аналогии с “черными курильщиками” - гидротермальными источниками трубообразными образованиями темного цвета.

Галилейское море

© Фото: Pacman/общественное достояние

Что это: пресноводное озеро

пресноводное озеро Высота : 209-215 метров ниже уровня моря

: 209-215 метров ниже уровня моря Площадь поверхности : 165 кв км

: 165 кв км Где: тектоническая впадина Гхор, Израиль

Галилейское море, которое также называют Тивериадским озером или Кинерет, лежит в той же самой рифтовой долине, что и Мертвое море, между Галилеей и Голанскими высотами. Это пресноводное озеро образовалось во время расхождения Африканской и Аравийской плит. Расположенное на высоте 209-215 метров ниже уровня моря Тивериадское озеро - это наиболее низкорасположенный пресноводный проточный водоем. В его окрестностях есть многочисленные курорты, спа и бальнеологические курортные комплексы.

Озеро Ассаль

© Фото: Fishercd/общественное достояние

Что это : кратерное гиперсоленое озеро

: кратерное гиперсоленое озеро Высота : 155 метров ниже уровня моря

: 155 метров ниже уровня моря Площадь поверхности : 54 кв км

: 54 кв км Где: Афарская котловина, Джибути, Восточная Африка

В Афарской котловине, располагающейся на территории африканского государства Джибути, лежит кратерное озеро Ассаль - самое низкорасположенное на территории Африканского континента. Это одно из самых соленых озер мира с процентом солености 34,8. "Асаль" на арабском языке означает мед, такое название озеро получило из-за повышенной вязкости своих вод. Соль местные жители здесь добывают до сих пор.

Озеро Айдынкель

© Фото: Gruschke/общественное достояние

Что это : бессточное соленое озеро

: бессточное соленое озеро Высота: 154 км ниже уровня моря

154 км ниже уровня моря Площадь поверхности : 200 кв км

: 200 кв км Где: Турфанская впадина, Западный Китай, Восточная Азия

Озеро Айдынкель лежит в Турфанской впадине на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Когда-то это озеро с солеными водами называли "лунным", но теперь оно представляет собой солончак и самое низкорасположенное место в Китае на высоте 154 км ниже уровня моря. Близость озера Айдынкель к Огненным горам делает это место достаточно привлекательным для туристов.

Впадина Карагие

© Фото: Thermokarst/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что это: сухая карстовая впадина

сухая карстовая впадина Высота: 132 метра ниже уровня моря

132 метра ниже уровня моря Площадь поверхности : до 85 км в длину и 25 км в ширину

: до 85 км в длину и 25 км в ширину Где: полуостров Мангышлак, Казахстан, Центральная Азия

Одно из самых уникальных мест в Казахстане - это карстовая впадина Карагие, лежащая в 134 метрах ниже уровня моря недалеко от берегов Каспия. Впадина образовалась из-за растворения известняковых и доломитовых пород, которые в конечном итоге обрушились. Это наиболее низкорасположенное место на территории стран бывшего СНГ. По одной из версий, название впадины переводится как "черная пасть".

Впадина Каттара

© Фото: Roland Unger/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Что это : безводная впадина

: безводная впадина Высота: 133 метра ниже уровня моря

133 метра ниже уровня моря Площадь поверхности : около 20 тысяч км

: около 20 тысяч км Где: провинция Матрух, Египет, Северо-Восточная Африка

В египетской провинции Матрух на территории Ливийской пустыни на высоте 133 метров ниже уровня моря расположена впадина Каттара. Это второе самое низкорасположенное место в Африке после озера Ассаль. Из-за огромных размеров впадины обсуждался проект по развитию здесь гидроэнергии в результате заводнения, что в том числе облегчило бы добычу нефти с платформ. Впадина Каттара покрыта солончаками и песчаными дюнами.

Данакильская впадина

© Фото: Araştırmacı Ekanrın/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Что это : геологическая впадина на стыке трех тектонических плит

: геологическая впадина на стыке трех тектонических плит Высота: 125 метров ниже уровня моря

125 метров ниже уровня моря Площадь поверхности: около 200 км в длину и 50 км в ширину

около 200 км в длину и 50 км в ширину Где: граница Эфиопии и Эритреи, Африканский Рог, Восточная Африка

Расположенная на высоте 125 метров ниже уровня моря Данакильская впадина - это результат расхождения трех тектонических плит на границе Эфиопии с Эритреей. Более того, если считать не по рекордной температуре воздуха, а по среднегодовой температуре, то это самое жаркое место на Земле. Кроме того, в этой впадине находится самое соленое в мире озеро Гаэтале со степенью солености 43,3%. В этой же впадине находится самый низкорасположенный вулкан. Хотя эта гигантская равнина усеяна кислотными бассейнами, соляными полями и гейзерами, сюда приезжают туристы, которых привлекает красочность пейзажей и разнообразие ландшафтов. Во впадине была обнаружена Люси - знаменитый афарский австралопитек сохранностью фрагментов скелета около 40%.

Озеро Карбон

© Фото: European Space Agency/Attribution

Что это: соленое озеро

соленое озеро Высота: 105 метров ниже уровня моря

105 метров ниже уровня моря Площадь поверхности: 9 кв км

9 кв км Где: провинция Санта-Крус, Аргентина, Южная Америка

Лагуна-дель-Карбон - это наиболее низкорасположенная точка не только Аргентины, но и западного полушария. Лежащее на 105 метров ниже уровня моря озеро Карбон - это одно из мест Патагонии, где были обнаружены многочисленные окаменелости динозавров. Однако посетить это место сложно, так как озеро лежит на частной территории и для визита необходимо получить разрешение владельца.