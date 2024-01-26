ЕАЭС будет сотрудничать с БРИКС

В Москве заявили, что ЕАЭС и БРИКС будут развивать тесный диалог. Отмечается, что оба объединения являются приоритетными партнерами для СНГ.

Замруководителя российской дипломатии Александр Панкин рассказал о заинтересованности Евразийского экономического союза в тесном диалоге с объединением БРИКС.

"Сотрудничество с БРИКС представляется очень интересным и перспективным направлением международной повестки ЕАЭС. Союз заинтересован в установлении диалога с БРИКС в сферах, представляющих взаимный интерес, например, регулировании торговли, развитии цифровой торговли, транспортно-логистической отрасли и так далее"

- Александр Панкин

Он также отметил, что ЕЭАС и БРИКС являются приоритетными направлениями для Содружества Независимых Государств. Дипломат подчеркнул, что Исполком СНГ и ЕЭК подписывали соглашение об углублении взаимодействия. Кроме того, добавил Панкин, есть принятый план мероприятий до 2025 года.

Помимо этого, он заявил, что у ЕАЭС нет ближе друзей и партнеров, чем страны, входящие в СНГ, напомнив об участии представителей стран-членов Содружества, которые не входят в союз, в мероприятиях по линии ЕАЭС на протяжении прошлого года.

В заключение Панкин выразил уверенность в том, что председательство России в 2024 году в СНГ и БРИКС поспособствует укреплению сотрудничества организаций с ЕАЭС.