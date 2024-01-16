Вестник Кавказа

Камнепад испортил авто туристов в Краснодарском крае

Камнепад испортил авто туристов в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Упавшие со скалы глыбы разбили ряд автомобилей, припаркованных на опасном участке, который склонен к камнепадам. МВД России уже занимается инцидентом.

Неприятное происшествие произошло между поселком Новомихайловское и турбазой "Приморская" на Кубани. На припаркованные машины около отвесных скал упали каменные глыбы и разбили несколько автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба МВД России.

Никто из владельцев авто не пострадал.

Местные власти сообщили, что это не первый подобный инцидент в этой местности.

«Там стоят запрещающие дорожные знаки, но отдыхающие ставят машины вдоль горы, которая постоянно сыпется»

- администрация Новомихайловского городского поселения

Камнепады – частое явление в Адыгее и Краснодарском крае. Для безопасности местных жителей и туристов возле скал и каменных возвышенностей выставляют предупреждающие знаки, однако не все обращают на них внимание.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1805 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Сочи расширили зоны запрета для поездок на электротранспорте

В Сочи расширили зоны запрета для поездок на электротранспорте

Популярность Геленджика среди туристов выросла

Популярность Геленджика среди туристов выросла

В Краснодаре заработала дорога-дублер Западного обхода

В Краснодаре заработала дорога-дублер Западного обхода

Гастрономический круиз предложит туристам РЖД в 2025 году

Гастрономический круиз предложит туристам РЖД в 2025 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы