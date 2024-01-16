Камнепад испортил авто туристов в Краснодарском крае

Упавшие со скалы глыбы разбили ряд автомобилей, припаркованных на опасном участке, который склонен к камнепадам. МВД России уже занимается инцидентом.
Неприятное происшествие произошло между поселком Новомихайловское и турбазой "Приморская" на Кубани. На припаркованные машины около отвесных скал упали каменные глыбы и разбили несколько автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба МВД России.
Никто из владельцев авто не пострадал.
Местные власти сообщили, что это не первый подобный инцидент в этой местности.
«Там стоят запрещающие дорожные знаки, но отдыхающие ставят машины вдоль горы, которая постоянно сыпется»
- администрация Новомихайловского городского поселения
Камнепады – частое явление в Адыгее и Краснодарском крае. Для безопасности местных жителей и туристов возле скал и каменных возвышенностей выставляют предупреждающие знаки, однако не все обращают на них внимание.